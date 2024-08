NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mutares von 30 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe ein starkes erstes Halbjahr hinter sich, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Verkäufe in den zurückliegenden Monaten machten Mutares zu einem positiven Ausreißer in einem ansonsten kraftlosen Umfeld./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2024 / 14:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2024 / 14:03 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.