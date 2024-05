Börse Frankfurt in Rot: TecDAX am Mittag in der Verlustzone

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,04 Prozent auf 3 358,02 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 501,354 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,011 Prozent auf 3 359,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3 359,21 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 351,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 370,77 Einheiten.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 2,80 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 3 396,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 403,34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 280,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,01 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 175,55 Zählern.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 8,59 Prozent auf 27,56 EUR), HENSOLDT (+ 2,54 Prozent auf 37,94 EUR), QIAGEN (+ 1,28 Prozent auf 40,23 EUR), SAP SE (+ 1,07 Prozent auf 176,22 EUR) und Kontron (+ 1,01 Prozent auf 19,08 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-7,32 Prozent auf 46,32 EUR), CompuGroup Medical SE (-5,28 Prozent auf 27,60 EUR), Bechtle (-3,39 Prozent auf 44,42 EUR), CANCOM SE (-3,39 Prozent auf 29,08 EUR) und United Internet (-1,63 Prozent auf 22,88 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 749 081 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 200,156 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at