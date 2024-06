Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

Der TecDAX gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent auf 3 351,94 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 501,002 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 3 367,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 367,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 367,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 346,46 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 266,22 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, stand der TecDAX bei 3 439,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 3 239,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,823 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit freenet (+ 2,04 Prozent auf 25,00 EUR), AIXTRON SE (+ 0,80 Prozent auf 21,45 EUR), Nemetschek SE (+ 0,46 Prozent auf 87,95 EUR), 1&1 (+ 0,45 Prozent auf 17,80 EUR) und Nagarro SE (+ 0,44 Prozent auf 80,35 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Deutsche Telekom (-2,30 Prozent auf 22,12 EUR), HENSOLDT (-1,48 Prozent auf 37,22 EUR), MorphoSys (-0,87 Prozent auf 68,05 EUR), JENOPTIK (-0,71 Prozent auf 27,88 EUR) und United Internet (-0,70 Prozent auf 22,82 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 713 725 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 193,713 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,45 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

