Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start im Minus

Der LUS-DAX verliert am Dienstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent leichter bei 18 386,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 365,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 533,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, stand der LUS-DAX bei 18 539,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, lag der LUS-DAX bei 18 133,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 15 636,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,81 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 1,20 Prozent auf 235,40 EUR), Siemens Energy (+ 0,97 Prozent auf 27,13 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,92 Prozent auf 27,34 EUR), Covestro (+ 0,66 Prozent auf 55,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,62 Prozent auf 187,90 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,03 Prozent auf 63,41 EUR), SAP SE (-0,92 Prozent auf 186,12 EUR), Siemens (-0,91 Prozent auf 175,54 EUR), Porsche (-0,91 Prozent auf 71,62 EUR) und Commerzbank (-0,88 Prozent auf 14,64 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 588 995 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,699 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 8,46 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

