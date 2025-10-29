Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Experten haben ihre Prognosen für die Covestro-Bilanz abgegeben.

Covestro wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,292 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Covestro in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 3,18 Milliarden EUR im Vergleich zu 3,60 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,556 EUR im Vergleich zu -1,410 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 13,15 Milliarden EUR, gegenüber 14,18 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

