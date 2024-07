Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus

Zum Handelsschluss verbuchte der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 25 271,12 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 248,824 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,021 Prozent höher bei 25 181,24 Punkten in den Montagshandel, nach 25 176,06 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 540,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 181,24 Einheiten.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, einen Wert von 26 716,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der MDAX einen Wert von 27 043,04 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 27 610,50 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 5,84 Prozent zu Buche. Bei 27 641,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 6,42 Prozent auf 4,81 EUR), Aurubis (+ 5,87 Prozent auf 77,55 EUR), Befesa (+ 3,09 Prozent auf 32,02 EUR), TeamViewer (+ 2,91 Prozent auf 10,78 EUR) und HENSOLDT (+ 2,50 Prozent auf 35,20 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Bechtle (-5,92 Prozent auf 41,34 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,63 Prozent auf 111,00 EUR), AIXTRON SE (-2,05 Prozent auf 17,96 EUR), JENOPTIK (-1,18 Prozent auf 26,70 EUR) und Aroundtown SA (-0,94 Prozent auf 1,95 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 706 062 Aktien gehandelt. Mit 19,251 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,02 zu Buche schlagen. RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 18,16 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at