FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Fluggesellschaft habe ein versöhnliches Schlussquartal 2024 hinter sich, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. So liege der operative Gewinn (Ebit) um 14 Prozent über der Konsensschätzung und um 7 Prozent über seiner Annahme. Profitiert habe das Unternehmen vor allem von niedrigeren Kosten./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 07:23 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.