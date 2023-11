Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsschluss gewann der MDAX im XETRA-Handel 2,79 Prozent auf 24 729,99 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 220,697 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,843 Prozent auf 24 261,95 Punkte an der Kurstafel, nach 24 059,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 24 936,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 261,95 Punkten erreichte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 3,59 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 02.10.2023, mit 25 773,43 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, stand der MDAX bei 28 044,80 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 02.11.2022, bei 23 751,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 sank der Index bereits um 2,93 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 7,91 Prozent auf 26,32 EUR), Lufthansa (+ 7,08 Prozent auf 7,04 EUR), Fraport (+ 7,01 Prozent auf 49,93 EUR), LEG Immobilien (+ 6,51 Prozent auf 64,48 EUR) und TAG Immobilien (+ 6,43 Prozent auf 11,18 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HOCHTIEF (-4,47 Prozent auf 94,00 EUR), SMA Solar (-3,44 Prozent auf 53,40 EUR), Nemetschek SE (-1,67 Prozent auf 69,34 EUR), United Internet (-0,76 Prozent auf 19,62 EUR) und HENSOLDT (-0,64 Prozent auf 27,98 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 12 444 454 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 15,352 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

2023 hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 11,21 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

