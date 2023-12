Börse Frankfurt-News: "Charlie Mungers Weisheiten" (pfp Advisory)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Fondsmanager Christoph Frank zitiert elf Investmentweisheiten Charlie Mungers, die Franks Arbeit anhaltend geprägt haben.

11. Dezember 2023. Kürzlich starb Charles Munger, der erfolgreiche Investor und langjährige Geschäftspartner Warren Buffetts, nur wenige Wochen vor seinem 100. Geburtstag. In der öffentlichen Wahrnehmung wurde er meist in der Rolle des "Alter Ego" Warren Buffetts porträtiert, meist mit dem legendären Satz "I have nothing further to add" im Anschluss an dessen Ausführungen. Doch er war mehr als ein vermeintliches Anhängsel des wahrscheinlich erfolgreichsten Investors aller Zeiten. Warren Buffett betonte immer wieder, dass Berkshire Hathaway ohne "Charlies" Beteiligung wohl niemals zu dem riesigen und arrivierten Investmentkonglomerat geworden wäre. Zudem dürfte es wohl keinen Menschen gegeben haben, der Buffett selbst so maßgeblich in seinem Investmentstil beeinflusst hat.

Was für Buffett gilt, gilt auch für viele andere Investoren(innen), seien es Profis oder Privatanleger. Da in den vergangenen Tagen so viele Nachrufe veröffentlicht worden sind, auch von Personen, die Charles Munger im Gegensatz zu mir persönlich kannten, kann ich an objektiven Fakten nicht viel hinzufügen. Deshalb möchte ich hier eine höchst subjektive Liste präsentieren: die elf Investmentweisheiten Charlie Mungers, die mich im Lauf der vergangenen 27 Jahre am meisten beeinflusst haben oder die ich besonders interessant fand. (Sorry für die krummen Zahlen, aber es sind nun einmal 11 und nicht 10 oder 20 Weisheiten, und das erste Mal über den Namen Charlie Munger stolperte ich im Jahr 1996.)

1) "Das große Geld liegt nicht im Kaufen oder Verkaufen, sondern im Warten."

Wer bei der Aktienauswahl besonders sorgfältig ist, muss nicht ständig umschichten und hat größere Chancen, die Vorteile der Aktienanlage über längere Zeiträume voll auszuspielen.

2) "Wenn Sie nicht bereit sind, zwei- oder dreimal im Jahrhundert mit Gleichmut auf einen Kursrückgang von 50 Prozent zu reagieren, sind Sie nicht geeignet, ein gewöhnlicher Aktionär zu sein, und Sie verdienen das mittelmäßige Ergebnis, das Sie bekommen werden."

Kursschwankungen sind der Preis, um langfristig mit Aktien sehr viel Geld verdienen zu können. Leider weiß niemand im Vorhinein, wann diese Rückgänge auftreten werden. Deshalb scheitern Timing-Strategien regelmäßig. Es dauerte eine Weile, bis auch ich das akzeptierte.

3) "Steigende Kurse steigen den Leuten zu Kopfe. Ist man eine Ente auf einem Teich und der Wasserspiegel steigt aufgrund heftigen Regens, steigt man in der Welt auf. Aber man denkt, man selbst steige auf, nicht der Wasserspiegel."

Dieser Satz lehrte mich Demut, vor allem zur Jahrtausendwende nach den rauschhaften 1990er-Jahren, als die Märkte stark zurückkamen, und ich bemerkte, dass mein Eigenanteil am vorherigen Erfolg vielleicht doch nicht so übergroß gewesen war und ich noch viel zu lernen hatte.

4) "Vergiss, was du über den Kauf fairer Unternehmen zu wunderbaren Preisen weißt; kaufe stattdessen wunderbare Unternehmen zu fairen Preisen."

Diese Relativierung des Deep-Value-Prinzips hat auch seinen Geschäftspartner Warren Buffett stark beeinflusst.

5) "Wir haben drei Körbe für Investitionen: Ja, Nein und zu schwer zu verstehen."

So investiere ich seit über drei Jahrzehnten: Wenn ich etwas auch nach viel Nachdenken nicht verstehe, halte ich mich konsequent fern.

6) "Wenn man Rosinen und Mist miteinander mischt, dann hat man immer noch Mist."

Ich habe das etwas zahmer übersetzt, als es Charlie Munger im Englischen wahrscheinlich intendiert hat. Insbesondere bei der Bewertung von Firmenübernahmen und in der Portfoliokonstruktion hat mir diese Mahnung schon gute Dienste geleistet.

7) "Wenn dir irgendjemand erzählt, er hätte eine Möglichkeit für dich, viel Geld ohne jegliches Risiko zu verdienen, höre ihm nicht weiter zu! Folge diesem Ratschlag und du wirst dir eine Menge an Unglück ersparen."

Erstaunlicherweise gibt es tagtäglich viele, teilweise hochintelligente Leute, die entgegen diesem eigentlich banalen Ratschlag investieren. Aber hohe Renditen ohne Risiken gibt es in der realen Welt nicht.

8) "Jedes Mal, wenn Sie EBITDA hören, ersetzen Sie es einfach durch Bullshit-Verdienste."

Diesen Ausspruch Mungers entdeckte ich erst spät und er ist mir zu extrem. Gleichwohl steckt nach meinen Erfahrungen schon ein Teil Wahrheit in ihm: Wenn Unternehmenslenker Zielgrößen weit oben aus der Gewinn- und Verlustrechnung ins Schaufenster stellen, wollen sie tendenziell häufiger davon ablenken, dass die wichtigere Gewinnkennzahl ganz unten eben schon seit Jahren nicht so toll aussieht.

9) "Geduld kann man lernen. Eine lange Aufmerksamkeitsspanne und die Fähigkeit, sich lange auf eine Sache konzentrieren zu können, sind ein großer Vorteil."

Das kann ich nur bestätigen: Gerade bei der Analyse von Geschäftsberichten oder dem Erstellen von Handelsstrategien sind Geduld und Konzentrationsfähigkeit enorm wichtig.

10) "Zu wissen, was man nicht weiß, ist nützlicher, als brillant zu sein."

Bei Charlie Munger und Warren Buffett erscheint das tiefgestapelt, denn beide waren bzw. sind als Investoren brillant. Gleichwohl habe ich im Lauf der vergangenen 30 Jahre (teils mit Schmerzensgeld) gelernt, dass es oft nützlicher ist, die eigenen Grenzen des Wissens zu kennen und sich entsprechend zu verhalten, als die Brillanz eines Nobelpreisträgers anzustreben.

11) "Denken Sie daran, dass Ruf und Integrität Ihr wertvollstes Kapital sind und blitzschnell verloren gehen können."

Das gilt nicht nur für Unternehmensvorstände oder Kapitalmarktteilnehmerinnen, sondern auch allgemein im Leben.

Apropos allgemein im Leben: Charlie Munger produzierte im Laufe seines langen Lebens auch Lebensweisheiten, die nichts mit der Börse zu tun haben. Und mit so einer möchte ich schließen, das letzte Wort soll Charlie Munger selbst haben: "Das Leben bringt Tiefschläge Manche Menschen erholen sich davon, andere nicht. Ich persönlich glaube, dass die Einstellung des Philosophen Epictetus in diesem Zusammenhang die beste ist. Er glaubte daran, dass jede verpasste Chance im Leben eine Möglichkeit ist, sich angemessen zu verhalten, dass jede verpasste Chance eine Möglichkeit ist, etwas zu lernen und dass es eines jeden Aufgabe ist, nicht in Selbstmitleid zu versinken, sondern stattdessen den Tiefschlag auf konstruktive Art und Weise für sich zu nutzen. Das finde ich eine sehr gute Idee."

I have nothing further to add.

Von Christoph Frank, 11. Dezember 2023, © pfp Advisory

