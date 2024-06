Börse Frankfurt: SDAX gibt am Nachmittag nach

Der Handel in Frankfurt verläuft am Nachmittag in ruhigen Bahnen.

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,12 Prozent leichter bei 15 171,38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 122,459 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,045 Prozent auf 15 182,77 Punkte an der Kurstafel, nach 15 189,54 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 15 193,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 077,10 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Stand von 14 431,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wurde der SDAX mit 13 785,13 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 483,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,77 Prozent zu Buche. 15 337,24 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,24 Prozent auf 21,76 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 4,09 Prozent auf 48,36 EUR), Dürr (+ 3,31 Prozent auf 24,38 EUR), NORMA Group SE (+ 2,97 Prozent auf 19,40 EUR) und adesso SE (+ 2,67 Prozent auf 100,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen BVB (Borussia Dortmund) (-8,33 Prozent auf 3,74 EUR), Salzgitter (-3,21 Prozent auf 21,74 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-3,17 Prozent auf 7,48 EUR), METRO (St) (-2,64 Prozent auf 4,80 EUR) und Schaeffler (-2,29 Prozent auf 5,76 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die pbb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 528 953 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 16,375 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Schaeffler-Aktie hat mit 5,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at