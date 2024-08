Börse Frankfurt: SDAX legt am Nachmittag zu

So bewegt sich der SDAX am Freitag.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 13 861,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 96,739 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,354 Prozent fester bei 13 894,82 Punkten in den Handel, nach 13 845,77 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 13 941,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 801,74 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 1,57 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 16.07.2024, bei 14 624,38 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 16.05.2024, mit 15 167,30 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 156,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,294 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 940,72 Punkte.

SDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 4,09 Prozent auf 254,60 EUR), Douglas (+ 3,26 Prozent auf 19,30 EUR), HORNBACH (+ 3,16 Prozent auf 78,30 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 3,05 Prozent auf 16,21 EUR) und ADTRAN (+ 3,00 Prozent auf 4,74 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen thyssenkrupp nucera (-7,37 Prozent auf 9,06 EUR), BayWa (-4,25 Prozent auf 13,98 EUR), SFC Energy (-3,23 Prozent auf 19,50 EUR), SCHOTT Pharma (-1,88 Prozent auf 31,40 EUR) und ATOSS Software (-1,73 Prozent auf 136,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 376 365 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 8,058 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX präsentiert die Ceconomy St-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,86 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

