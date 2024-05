Börse Frankfurt: SDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent nach oben auf 14 358,41 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116,750 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,099 Prozent auf 14 311,59 Punkte an der Kurstafel, nach 14 297,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 368,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 309,09 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0,373 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 154,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, wurde der SDAX auf 13 707,69 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13 673,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,89 Prozent aufwärts. Bei 14 638,48 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern erreicht.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit pbb (+ 6,02 Prozent auf 4,72 EUR), Fielmann (+ 5,47 Prozent auf 46,25 EUR), KWS SAAT SE (+ 3,69) Prozent auf 53,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,26 Prozent auf 20,26 EUR) und GFT SE (+ 2,54 Prozent auf 28,30 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen ATOSS Software (-4,37 Prozent auf 241,00 EUR), SCHOTT Pharma (-3,51 Prozent auf 37,94 EUR), Vitesco Technologies (-2,35 Prozent auf 62,35 EUR), GRENKE (-2,05 Prozent auf 21,45 EUR) und Dürr (-1,99 Prozent auf 23,62 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 289 430 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 16,675 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

