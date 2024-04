Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Der SDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,48 Prozent höher bei 14 261,01 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 114,983 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,520 Prozent stärker bei 14 126,38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 053,25 Punkten am Vortag.

Bei 14 261,01 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 119,40 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 984,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, stand der SDAX noch bei 13 590,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 518,34 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,18 Prozent nach oben. 14 638,48 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 13 230,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 8,51 Prozent auf 250,00 EUR), Varta (+ 7,12 Prozent auf 9,11 EUR), PVA TePla (+ 6,14 Prozent auf 18,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 5,52 Prozent auf 45,90 EUR) und STRATEC SE (+ 3,24 Prozent auf 41,40 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Salzgitter (-2,28 Prozent auf 23,10 EUR), METRO (St) (-0,97 Prozent auf 5,10 EUR), Dürr (-0,79 Prozent auf 22,58 EUR), Amadeus FiRe (-0,68 Prozent auf 116,00 EUR) und IONOS (-0,64 Prozent auf 23,20 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 635 476 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 17,050 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,51 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at