Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Das macht der SDAX am Mittwochmorgen.

Um 09:11 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent auf 13 665,67 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 113,020 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,024 Prozent auf 13 682,16 Punkte an der Kurstafel, nach 13 678,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 665,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 684,00 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,926 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Wert von 13 167,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, lag der SDAX bei 12 822,39 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 10.01.2023, einen Stand von 12 649,37 Punkten auf.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SGL Carbon SE (+ 2,65 Prozent auf 6,59 EUR), SFC Energy (+ 2,13 Prozent auf 19,20 EUR), IONOS (+ 1,15 Prozent auf 17,56 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 0,97 Prozent auf 43,76 EUR) und ATOSS Software (+ 0,97 Prozent auf 209,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen AUTO1 (-2,08 Prozent auf 5,36 EUR), SCHOTT Pharma (-1,76 Prozent auf 33,40 EUR), Befesa (-1,34 Prozent auf 32,30 EUR), ADTRAN (-1,22 Prozent auf 7,30 USD) und GRENKE (-1,01 Prozent auf 24,45 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. 37 278 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 10,740 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,48 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at