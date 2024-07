Börse Frankfurt: SDAX steigt schlussendlich

Der SDAX gewann zum Handelsschluss an Wert.

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,81 Prozent fester bei 14 440,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 106,115 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,323 Prozent auf 14 369,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 323,64 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 443,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 352,43 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 1,29 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, lag der SDAX bei 15 029,25 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, bei 14 517,99 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.07.2023, den Wert von 13 216,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 4,48 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 5,36 Prozent auf 29,50 EUR), pbb (+ 5,14 Prozent auf 5,63 EUR), Grand City Properties (+ 3,29 Prozent auf 11,60 EUR), Drägerwerk (+ 3,06 Prozent auf 53,90 EUR) und AUTO1 (+ 2,99 Prozent auf 6,21 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil CompuGroup Medical SE (-4,63 Prozent auf 15,45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,47 Prozent auf 18,17 EUR), TAKKT (-1,55 Prozent auf 11,42 EUR), Klöckner (-1,30 Prozent auf 5,31 EUR) und Südzucker (-1,16 Prozent auf 13,64 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Aktuell weist die CompuGroup Medical SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 660 338 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX mit 7,177 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,94 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

