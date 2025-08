Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich leichter

So performte der SDAX am Freitag letztendlich.

Zum Handelsschluss notierte der SDAX im XETRA-Handel 2,62 Prozent tiefer bei 17 082,43 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,884 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,639 Prozent leichter bei 17 429,94 Punkten, nach 17 541,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 010,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 443,45 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 4,74 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 01.07.2025, lag der SDAX noch bei 17 430,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2025, bei 15 756,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2024, bewegte sich der SDAX bei 14 055,48 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 23,01 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Alzchem Group (+ 4,43 Prozent auf 155,60 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,03 Prozent auf 8,16 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 0,94 Prozent auf 86,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,87 Prozent auf 32,30 EUR) und Südzucker (+ 0,10 Prozent auf 10,06 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen SFC Energy (-26,98 Prozent auf 16,10 EUR), CANCOM SE (-11,65 Prozent auf 22,75 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-8,32 Prozent auf 2,10 EUR), thyssenkrupp nucera (-8,04 Prozent auf 9,67 EUR) und Eckert Ziegler (-7,35 Prozent auf 61,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 637 510 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX mit 4,809 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verve Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,23 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

