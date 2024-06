Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels schwächer

Der SDAX notierte am Freitagabend im negativen Bereich.

Der SDAX sank im XETRA-Handel letztendlich um 0,83 Prozent auf 14 478,95 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 116,119 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,065 Prozent auf 14 590,12 Punkte an der Kurstafel, nach 14 599,56 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 612,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 14 438,32 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 0,500 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.05.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 15 134,41 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, bei 13 987,48 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 21.06.2023, bei 13 331,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,76 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ADTRAN (+ 6,54 Prozent auf 5,54 USD), SYNLAB (+ 3,24 Prozent auf 11,46 EUR), Mutares (+ 2,64 Prozent auf 33,00 EUR), BayWa (+ 2,40 Prozent auf 21,35 EUR) und RENK (+ 1,95 Prozent auf 27,40 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SGL Carbon SE (-6,30 Prozent auf 6,54 EUR), SÜSS MicroTec SE (-6,03 Prozent auf 59,20 EUR), Salzgitter (-5,28 Prozent auf 18,31 EUR), TRATON (-3,93 Prozent auf 29,35 EUR) und PVA TePla (-3,50 Prozent auf 15,97 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 830 918 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 15,250 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Schaeffler-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at