Börse Frankfurt: So performt der DAX am Mittag

Um 12:10 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 1,25 Prozent auf 24 935,65 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,062 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,765 Prozent höher bei 24 815,22 Punkten, nach 24 626,89 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 24 937,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 794,84 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 104,70 Punkten. Der DAX verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 22 562,88 Punkten. Der DAX verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Stand von 23 909,61 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,61 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 5,22 Prozent auf 165,26 EUR), Siemens (+ 3,68 Prozent auf 279,10 EUR), Infineon (+ 2,84 Prozent auf 80,46 EUR), HOCHTIEF (+ 2,60 Prozent auf 509,50 EUR) und Daimler Truck (+ 2,41 Prozent auf 41,62 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Deutsche Telekom (-3,63 Prozent auf 23,92 EUR), SAP SE (-1,68 Prozent auf 134,34 EUR), Henkel vz (-1,05 Prozent auf 73,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,36 Prozent auf 71,10 EUR) und EON SE (-0,30 Prozent auf 18,06 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 996 087 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 203,906 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at