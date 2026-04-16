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TecDAX-Entwicklung 16.04.2026 12:27:13

Börse Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone

Aktuell wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag erhöht sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,54 Prozent auf 3 622,18 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 501,998 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,359 Prozent fester bei 3 615,60 Punkten, nach 3 602,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 622,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 590,28 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 3,56 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.03.2026, den Stand von 3 558,57 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 16.01.2026, einen Stand von 3 751,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 452,87 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0,058 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 4,62 Prozent auf 62,30 EUR), Siltronic (+ 3,72 Prozent auf 66,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,96 Prozent auf 64,45 EUR), IONOS (+ 2,72 Prozent auf 25,64 EUR) und CANCOM SE (+ 2,54 Prozent auf 26,20 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-3,87 Prozent auf 40,71 EUR), QIAGEN (-1,70 Prozent auf 35,01 EUR), SMA Solar (-1,05 Prozent auf 51,95 EUR), Eckert Ziegler (-0,83 Prozent auf 15,50 EUR) und Sartorius vz (-0,74 Prozent auf 229,50 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3 996 123 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 167,497 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 77,90 0,78% ATOSS Software AG
CANCOM SE 26,00 2,16% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 29,04 1,75% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 15,38 -1,85% Eckert & Ziegler
freenet AG 27,44 0,15% freenet AG
IONOS 26,74 6,70% IONOS
Nemetschek SE 62,95 5,71% Nemetschek SE
QIAGEN N.V. 34,55 -1,85% QIAGEN N.V.
SAP SE 150,42 2,37% SAP SE
Sartorius AG Vz. 226,60 -1,69% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 67,45 4,90% Siltronic AG
SMA Solar AG 51,00 -1,73% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 63,75 2,57% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,83 4,82% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 653,06 1,40%

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