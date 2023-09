Börse Frankfurt: TecDAX klettert mittags

Der TecDAX gewinnt derzeit an Fahrt.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent höher bei 2 975,78 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 425,349 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 2 965,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 964,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 2 987,05 Punkte, das Tagestief hingegen 2 960,34 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,51 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wurde der TecDAX auf 3 119,53 Punkte taxiert. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.06.2023, den Stand von 3 145,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 669,09 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 2,38 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 897,14 Punkten registriert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 2,58 Prozent auf 11,55 EUR), ATOSS Software (+ 1,98 Prozent auf 195,60 EUR), Nagarro SE (+ 1,62 Prozent auf 69,10 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,35 Prozent auf 47,90 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,28 Prozent auf 57,10 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen MorphoSys (-1,48 Prozent auf 27,33 EUR), TeamViewer (-1,44 Prozent auf 15,42 EUR), CANCOM SE (-0,89 Prozent auf 24,44 EUR), PNE (-0,77 Prozent auf 12,90 EUR) und United Internet (-0,72 Prozent auf 19,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 2 992 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 141,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

