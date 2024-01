Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start leichter

Der TecDAX setzt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag verliert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,60 Prozent auf 3 241,48 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 478,312 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,191 Prozent auf 3 254,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 261,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 237,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 260,67 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 3,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 186,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 2 983,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, wurde der TecDAX auf 2 996,66 Punkte taxiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 5,78 Prozent auf 90,60 EUR), Nordex (+ 2,24 Prozent auf 10,04 EUR), MorphoSys (+ 1,98 Prozent auf 33,99 EUR), SMA Solar (+ 0,98 Prozent auf 56,40 EUR) und Nagarro SE (+ 0,71 Prozent auf 84,80 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen EVOTEC SE (-15,99 Prozent auf 18,00 EUR), AIXTRON SE (-6,68 Prozent auf 33,13 EUR), ADTRAN (-3,90 Prozent auf 7,14 USD), Energiekontor (-1,39 Prozent auf 77,80 EUR) und Sartorius vz (-0,85 Prozent auf 328,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 377 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 160,647 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im TecDAX verzeichnet die United Internet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at