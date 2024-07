Börse Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in der Verlustzone

Am Abend zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Montag fiel der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 0,40 Prozent auf 3 380,32 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 532,047 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 3 393,87 Punkte an der Kurstafel, nach 3 393,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 376,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 417,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Wert von 3 454,73 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 08.04.2024, mit 3 396,83 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 096,73 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,68 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 1,25 Prozent auf 64,80 EUR), EVOTEC SE (+ 1,18 Prozent auf 9,84 EUR), Sartorius vz (+ 0,87 Prozent auf 232,60 EUR), ATOSS Software (+ 0,71 Prozent auf 114,00 EUR) und Nagarro SE (+ 0,66 Prozent auf 76,10 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil AIXTRON SE (-3,28 Prozent auf 21,50 EUR), Eckert Ziegler (-2,74 Prozent auf 44,78 EUR), HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 35,22 EUR), United Internet (-2,38 Prozent auf 20,50 EUR) und Siltronic (-2,01 Prozent auf 75,45 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 605 400 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 220,699 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

