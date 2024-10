Börse Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Abgaben

Um 09:13 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent auf 3 359,15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 553,781 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,011 Prozent auf 3 367,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 368,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 367,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 359,15 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,129 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 11.09.2024, bei 3 257,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 394,81 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.10.2023, den Wert von 3 035,07 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 1,04 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. 3 125,18 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 1,44 Prozent auf 98,40 EUR), TeamViewer (+ 0,82 Prozent auf 11,68 EUR), Bechtle (+ 0,81 Prozent auf 37,52 EUR), United Internet (+ 0,58 Prozent auf 18,93 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,54 Prozent auf 5,64 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-2,91 Prozent auf 28,02 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,57 Prozent auf 69,00 EUR), QIAGEN (-1,36 Prozent auf 39,58 EUR), 1&1 (-1,31 Prozent auf 13,52 EUR) und Siltronic (-0,86 Prozent auf 63,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 218 966 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,457 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,20 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at