Börse Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im SDAX

Am Mittwoch notiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,15 Prozent höher bei 13 668,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 96,414 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,343 Prozent auf 13 694,45 Punkte an der Kurstafel, nach 13 647,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 13 668,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 721,22 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,155 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 684,96 Punkten gehandelt. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 14.05.2024, bei 15 084,72 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, bei 13 237,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,11 Prozent nach unten. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 12 940,72 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit PVA TePla (+ 10,36 Prozent auf 14,17 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 5,90 Prozent auf 9,34 EUR), 1&1 (+ 2,71 Prozent auf 12,88 EUR), RENK (+ 2,22 Prozent auf 25,33 EUR) und Klöckner (+ 2,01 Prozent auf 5,07 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Nagarro SE (-3,10 Prozent auf 74,90 EUR), Hypoport SE (-2,95 Prozent auf 243,80 EUR), Ceconomy St (-2,06 Prozent auf 2,66 EUR), STRATEC SE (-2,01 Prozent auf 41,45 EUR) und Salzgitter (-1,72 Prozent auf 14,88 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die AUTO1-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 42 475 Aktien gehandelt. Mit 7,923 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX weist die Ceconomy St-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

