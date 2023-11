Börse Hongkong plant keine Handelsunterbrechungen mehr wegen Extrem-Wetter

Von Dave Sebastian

HONGKONG (Dow Jones)--Die Börse in Hongkong plant einen regulären Handel auch an Tagen mit extremen Wetter-Situationen zuzulassen. Wie der Börsen-Betreiber Hong Kong Exchanges & Clearing am Donnerstag mitteilt, nimmt er noch bis zum 26. Januar Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit zu einem entsprechenden Vorschlag entgegen, den Handel mit Wertpapieren und Derivaten auch bei extrem schlechtem Wetter, wie beispielsweise einem Taifun, wie gewohnt durchzuführen.

Im Gegensatz zu anderen großen Börsen haben Stürme und starke Regenfälle schon häufiger zu einer Schließung der Börse in Hongkong geführt. Seit 2018 haben extreme Wetterbedingungen nach Angaben des Betreibers zu elf marktweiten Handelsunterbrechungen geführt, die von mehreren Stunden bis zu einem ganzen Handelstag reichten. Vier davon ereigneten sich in diesem Jahr.

Das Vorhaben kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Hongkong versucht, seine sinkenden Handelsvolumina wieder in den Griff zu bekommen. So wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Liquidität des Aktienmarktes verbessern soll. Der Betreiber erklärte, er werde Testphasen in Betracht ziehen, um sich auf den Handel bei schlechtem Wetter vorzubereiten. Die Handels-, Clearing-, Abwicklungs- und Marktdatensysteme der Börse seien an stürmischen Tagen über Fernnetze verfügbar, hieß es weiter. Dem Vorschlag zufolge kann der Handel in solchen Wettersituationen frühestens im Juli 2024 stattfinden, also sechs Monate nach Abschluss der Umfrage.

