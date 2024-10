Börse London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag in Rot

So bewegt sich der FTSE 100 am Dienstagnachmittag.

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,20 Prozent leichter bei 8 204,24 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,562 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 303,62 Punkte an der Kurstafel, nach 8 303,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 303,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 191,03 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wies der FTSE 100 8 181,47 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 193,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 7 494,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,25 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Imperial Brands (+ 4,41 Prozent auf 22,43 GBP), Ashtead (+ 1,13 Prozent auf 57,12 GBP), International Consolidated Airlines (+ 0,96 Prozent auf 1,94 GBP), Rolls-Royce (+ 0,82 Prozent auf 5,31 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 0,80 Prozent auf 18,94 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Anglo American (-5,48 Prozent auf 23,11 GBP), Rio Tinto (-4,57 Prozent auf 50,58 GBP), Antofagasta (-4,17 Prozent auf 19,08 GBP), Glencore (-3,95 Prozent auf 4,20 GBP) und Prudential (-3,95 Prozent auf 6,91 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 24 980 492 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,583 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

