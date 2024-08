Börse London: FTSE 100 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,25 Prozent aufwärts auf 8 309,04 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,549 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 288,00 Punkte an der Kurstafel, nach 8 288,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8 288,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 316,07 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0,029 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 23.07.2024, einen Stand von 8 167,37 Punkten auf. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 8 339,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 320,53 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,61 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 2,11 Prozent auf 5,56 GBP), Croda International (+ 1,62 Prozent auf 40,18 GBP), Airtel Africa (+ 1,56 Prozent auf 1,14 GBP), Pershing Square (+ 1,29 Prozent auf 36,59 GBP) und StJamess Place (+ 1,29 Prozent auf 7,15 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Melrose Industries (-5,52 Prozent auf 4,83 GBP), BAE Systems (-1,07 Prozent auf 13,03 GBP), Sage (-0,89 Prozent auf 10,08 GBP), Admiral Group (-0,88 Prozent auf 29,25 GBP) und Informa (-0,56 Prozent auf 8,20 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 942 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 237,632 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,29 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 9,76 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at