Börse London: FTSE 100 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0,60 Prozent auf 7 674,85 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,385 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 721,52 Punkten, nach 7 721,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 7 650,30 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 744,55 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,755 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wies der FTSE 100 7 529,35 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 470,16 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, bei 7 554,09 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Centrica (+ 2,23 Prozent auf 1,44 GBP), GSK (+ 2,15 Prozent auf 15,12 GBP), Marks Spencer (+ 1,85 Prozent auf 2,81 GBP), Tesco (+ 1,74 Prozent auf 2,98 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 1,34 Prozent auf 18,11 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Anglo American (-5,53 Prozent auf 18,59 GBP), Rentokil Initial (-5,11 Prozent auf 4,10 GBP), Antofagasta (-3,48 Prozent auf 15,94 GBP), Burberry (-3,18 Prozent auf 13,56 GBP) und Fresnillo (-3,12 Prozent auf 5,53 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 11 255 452 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 192,830 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,57 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at