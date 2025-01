Börse London: FTSE 100 liegt am Dienstagnachmittag im Plus

Am Dienstagnachmittag agieren die Börsianer in London vorsichtiger.

Am Dienstag springt der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 0,01 Prozent auf 8 250,89 Punkte an. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,581 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 249,66 Punkten, nach 8 249,66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 251,79 Punkte, das Tagestief hingegen 8 190,50 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 308,61 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 07.10.2024, bei 8 303,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 689,61 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell JD Sports Fashion (+ 4,50 Prozent auf 1,02 GBP), Next (+ 3,66 Prozent auf 99,04 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,82 Prozent auf 3,02 GBP), Fresnillo (+ 1,71 Prozent auf 6,55 GBP) und Auto Trader Group (+ 1,50 Prozent auf 7,99 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Taylor Wimpey (-3,38 Prozent auf 1,16 GBP), NatWest Group (-3,05 Prozent auf 3,97 GBP), WPP 2012 (-2,99 Prozent auf 7,67 GBP), Barclays (-2,29 Prozent auf 2,67 GBP) und Standard Chartered (-1,81 Prozent auf 9,86 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Vodafone Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 28 654 736 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 200,036 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,76 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

