FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für WPP nach einer hausinternen Konferenz mit einem Auftritt des Managements auf "Hold" mit einem Kursziel von 1030 Pence belassen. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte bleibe sie wegen einer begrenzten Vorhersehbarkeit vorsichtig, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Montag vorliegenden Studie. Es dürfte einige Zeit dauern, bis das Vertrauen in die Aktie des Werbedienstleisters wiederhergestellt sei./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 06:48 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.