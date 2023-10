Börse London: FTSE 100 steigt zum Start

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent auf 7 648,90 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,456 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 644,78 Punkte an der Kurstafel, nach 7 644,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7 653,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 642,07 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 2,06 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 13.09.2023, bei 7 525,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 440,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 6 850,27 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 1,26 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Endeavour Mining (+ 2,02 Prozent auf 16,19 GBP), Admiral Group (+ 1,92 Prozent auf 24,48 GBP), BP (+ 1,42 Prozent auf 5,44 GBP), Glencore (+ 1,06 Prozent auf 4,67 GBP) und National Grid (+ 1,04 Prozent auf 9,75 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil StJamess Place (-9,33 Prozent auf 7,42 GBP), Hargreaves Lansdown (-4,24 Prozent auf 7,37 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,79 Prozent auf 86,46 GBP), Ocado Group (-2,41 Prozent auf 5,58 GBP) und BAT (-1,50 Prozent auf 24,99 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 997 354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 203,023 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

2023 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at