Börse London in Grün: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen

Am Montag tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 0,28 Prozent höher bei 8 303,62 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,568 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 280,63 Punkte an der Kurstafel, nach 8 280,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 260,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 323,41 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 181,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 203,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 494,58 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 7,54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 3,98 Prozent auf 4,05 GBP), NatWest Group (+ 3,45 Prozent auf 3,54 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,35 Prozent auf 26,38 GBP), ConvaTec (+ 2,08 Prozent auf 2,26 GBP) und Standard Chartered (+ 1,52 Prozent auf 8,41 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Barratt Developments (-3,30 Prozent auf 4,66 GBP), Smith Nephew (-3,17 Prozent auf 11,01 GBP), JD Sports Fashion (-3,14 Prozent auf 1,34 GBP), Melrose Industries (-2,80 Prozent auf 4,47 GBP) und Beazley (-2,68 Prozent auf 7,44 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 101 634 797 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 217,515 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

