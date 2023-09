Börse London in Grün: FTSE 100 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Zum Handelsende legten Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 7 625,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,403 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 623,99 Punkten in den Handel, nach 7 623,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 593,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 656,94 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 7 338,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.06.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 453,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.09.2022, wurde der FTSE 100 mit 7 020,95 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 0,948 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 047,06 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 206,82 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Electrocomponents (+ 5,49 Prozent auf 7,49 GBP), Barclays (+ 3,93 Prozent auf 1,60 GBP), Ocado Group (+ 3,74 Prozent auf 6,82 GBP), Entain (+ 3,20 Prozent auf 9,47 GBP) und Kingfisher (+ 2,38 Prozent auf 2,24 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Smiths (-3,99 Prozent auf 16,00 GBP), J Sainsbury (-2,86 Prozent auf 2,62 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,45 Prozent auf 92,42 GBP), Halma (-2,08 Prozent auf 19,05 GBP) und Weir Group (-1,94 Prozent auf 18,74 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 84 834 061 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 199,132 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 10,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

