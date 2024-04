Börse London in Grün: FTSE 100 mittags im Plus

Am Montag zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0,55 Prozent auf 8 184,99 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,582 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 139,83 Punkte an der Kurstafel, nach 8 139,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 189,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 136,71 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, einen Stand von 7 952,62 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, bei 7 632,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 7 870,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,00 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 189,14 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Frasers Group (+ 3,33 Prozent auf 8,23 GBP), Prudential (+ 2,85 Prozent auf 7,44 GBP), Smurfit Kappa (+ 2,28 Prozent auf 40,87 EUR), Anglo American (+ 2,12 Prozent auf 26,99 GBP) und Tesco (+ 1,97 Prozent auf 2,95 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Rolls-Royce (-1,64 Prozent auf 4,14 GBP), NatWest Group (-1,43 Prozent auf 3,03 GBP), JD Sports Fashion (-0,96 Prozent auf 1,19 GBP), ConvaTec (-0,85 Prozent auf 2,56 GBP) und Ashtead (-0,82 Prozent auf 60,54 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 899 001 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 217,673 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

