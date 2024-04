Börse London in Grün: FTSE 100 mittags in der Gewinnzone

Am Donnerstag erhöht sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,65 Prozent auf 8 092,93 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,541 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 040,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 040,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 102,14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 030,05 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 2,50 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 25.03.2024, einen Stand von 7 917,57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 529,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 891,13 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,81 Prozent zu. Bei 8 102,14 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Anglo American (+ 12,54 Prozent auf 24,82 GBP), AstraZeneca (+ 5,57 Prozent auf 119,84 GBP), Unilever (+ 5,46 Prozent auf 40,74 GBP), Barclays (+ 4,92 Prozent auf 2,01 GBP) und Antofagasta (+ 2,86 Prozent auf 22,28 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Legal General (-4,76 Prozent auf 2,37 GBP), BAE Systems (-3,23 Prozent auf 13,20 GBP), StJamess Place (-2,93 Prozent auf 4,31 GBP), Rolls-Royce (-2,59 Prozent auf 4,06 GBP) und Schroders (-2,31 Prozent auf 3,59 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 40 697 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,529 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

