Börse London in Grün: FTSE 100 nachmittags stärker

Aktuell zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Um 15:41 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,65 Prozent aufwärts auf 7 489,12 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,296 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 7 440,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 440,47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 440,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 7 533,77 Einheiten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 1,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der FTSE 100 7 599,60 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 389,64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 369,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 0,860 Prozent zurück. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 206,82 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Experian (+ 6,12 Prozent auf 28,45 GBP), StJamess Place (+ 6,06 Prozent auf 7,01 GBP), Glencore (+ 4,10 Prozent auf 4,68 GBP), Anglo American (+ 3,17 Prozent auf 22,12 GBP) und Smurfit Kappa (+ 3,08 Prozent auf 32,81 EUR). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-3,97 Prozent auf 5,42 GBP), CRH (-1,87 Prozent auf 48,20 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,61 Prozent auf 5,49 GBP), Pearson (-1,16 Prozent auf 9,53 GBP) und Diploma (-1,12 Prozent auf 30,06 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 25 562 033 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 200,112 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,78 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at