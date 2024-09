Börse London in Rot: FTSE 100 am Freitagnachmittag im Minus

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 1,12 Prozent tiefer bei 8 235,54 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,562 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 328,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 328,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 231,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 328,72 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,454 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 20.08.2024, den Wert von 8 273,32 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, bei 8 272,46 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 20.09.2023, mit 7 731,65 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,66 Prozent nach oben. Bei 8 474,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell National Grid (+ 1,03 Prozent auf 10,34 GBP), United Utilities (+ 0,43 Prozent auf 10,60 GBP), Fresnillo (+ 0,34 Prozent auf 5,91 GBP), Phoenix Group (+ 0,26 Prozent auf 5,49 GBP) und Airtel Africa (+ 0,17 Prozent auf 1,19 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Burberry (-4,57 Prozent auf 5,98 GBP), Ocado Group (-4,23 Prozent auf 3,44 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-3,99 Prozent auf 72,20 GBP), Croda International (-3,67 Prozent auf 39,16 GBP) und Next (-3,22 Prozent auf 100,55 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 52 429 096 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 219,099 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,01 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

