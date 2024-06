Börse London in Rot: FTSE 100 beendet den Handel in der Verlustzone

Letztendlich agierten die Anleger in London vorsichtiger.

Am Montag ging der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 8 142,15 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,536 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 146,86 Punkten in den Handel, nach 8 146,86 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 187,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8 120,89 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 17.05.2024, einen Stand von 8 420,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, lag der FTSE 100 bei 7 727,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 642,72 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,45 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Flutter Entertainment (+ 4,70 Prozent auf 144,85 GBP), Beazley (+ 2,90 Prozent auf 6,74 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,48 Prozent auf 4,75 GBP), Entain (+ 2,01 Prozent auf 6,69 GBP) und StJamess Place (+ 1,92 Prozent auf 5,30 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil ConvaTec (-3,78 Prozent auf 2,44 GBP), Melrose Industries (-3,76 Prozent auf 5,78 GBP), Severn Trent (-3,60 Prozent auf 23,85 GBP), Ocado Group (-2,74 Prozent auf 3,48 GBP) und United Utilities (-2,41 Prozent auf 10,12 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 83 497 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 229,676 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Phoenix Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at