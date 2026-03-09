Burberry Aktie

Burberry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

FTSE 100 aktuell 09.03.2026 15:58:37

Börse London in Rot: FTSE 100 fällt

Börse London in Rot: FTSE 100 fällt

Der FTSE 100 notiert derzeit im negativen Bereich.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,86 Prozent leichter bei 10 196,29 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,969 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent höher bei 10 284,96 Punkten in den Montagshandel, nach 10 284,75 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 081,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 10 284,96 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 09.02.2026, einen Wert von 10 386,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 642,01 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 679,88 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,46 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 951,14 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,12 Prozent auf 32,00 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,09 Prozent auf 35,10 EUR), BP (+ 1,46 Prozent auf 5,06 GBP), BAE Systems (+ 1,26 Prozent auf 22,42 GBP) und Admiral Group (+ 1,10 Prozent auf 31,16 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Segro (-5,23 Prozent auf 7,18 GBP), Anglo American (-4,86 Prozent auf 30,74 GBP), Land Securities Group (-4,77 Prozent auf 5,80 GBP), Burberry (-4,60 Prozent auf 10,47 GBP) und JD Sports Fashion (-4,24 Prozent auf 0,73 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 75 236 853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 259,544 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die 3i-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 8,73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

3i plc 34,60 0,00% 3i plc
Admiral Group PLC 36,62 2,69% Admiral Group PLC
AstraZeneca PLC 167,25 0,09% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 26,19 2,26% BAE Systems plc
BP plc (British Petrol) 5,76 -0,33% BP plc (British Petrol)
Burberry plc 12,31 -2,80% Burberry plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,87 -2,81% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Land Securities Group 6,90 -3,50% Land Securities Group
Legal & General plc 3,01 0,33% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,12 0,90% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 35,36 3,63% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Schroders PLC Registered Shs 6,77 0,15% Schroders PLC Registered Shs
Segro PLC (REIT) 8,60 -2,27% Segro PLC (REIT)
Shell (ex Royal Dutch Shell) 36,17 -0,82% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 249,52 -0,34%

