Börse London in Rot: FTSE 100 fällt am Nachmittag

Der FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag im Minus.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,55 Prozent schwächer bei 7 314,14 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,377 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 354,57 Punkte an der Kurstafel, nach 7 354,57 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 314,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 380,33 Punkten lag.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 1,19 Prozent nach. Vor einem Monat, am 27.09.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 593,22 Punkten auf. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, bei 7 692,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, stand der FTSE 100 noch bei 7 073,69 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 3,18 Prozent ein. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 3,67 Prozent auf 5,53 GBP), Smurfit Kappa (+ 2,39 Prozent auf 30,63 EUR), Rentokil Initial (+ 2,36 Prozent auf 4,16 GBP), Prudential (+ 2,05 Prozent auf 8,47 GBP) und WPP 2012 (+ 1,93 Prozent auf 6,98 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil NatWest Group (-12,23 Prozent auf 1,81 GBP), CRH (-3,74 Prozent auf 42,72 GBP), Weir Group (-3,14 Prozent auf 16,80 GBP), Lloyds Banking Group (-2,98 Prozent auf 0,40 GBP) und GSK (-2,16 Prozent auf 14,43 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40 042 506 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 205,490 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

