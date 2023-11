Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich leichter

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in London zurück.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 1,30 Prozent leichter bei 7 358,79 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,370 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 455,67 Punkte an der Kurstafel, nach 7 455,67 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 455,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 351,17 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,795 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 10.10.2023, einen Stand von 7 628,21 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2023, den Stand von 7 618,60 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 10.11.2022, einen Stand von 7 375,34 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 fiel der Index bereits um 2,59 Prozent zurück. Bei 8 047,06 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell BAE Systems (+ 1,38 Prozent auf 11,05 GBP), Marks Spencer (+ 0,62 Prozent auf 2,46 GBP), 3i (+ 0,45 Prozent auf 20,31 GBP), BP (+ 0,34 Prozent auf 4,77 GBP) und Compass Group (+ 0,29 Prozent auf 20,86 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Diageo (-13,96 Prozent auf 27,92 GBP), Ocado Group (-6,31 Prozent auf 5,11 GBP), Fresnillo (-4,04 Prozent auf 5,21 GBP), Anglo American (-3,59 Prozent auf 20,02 GBP) und Barratt Developments (-3,30 Prozent auf 4,42 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 9 041 387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 195,677 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die Barclays-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Phoenix Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

