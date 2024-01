Börse London in Rot: FTSE 100 schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

In London war am Abend ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich schloss der FTSE 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 7 485,73 Punkten ab. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,323 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 487,71 Punkten, nach 7 487,71 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 525,13 Punkte, das Tagestief hingegen 7 465,12 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 7 697,51 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.10.2023, den Stand von 7 374,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 784,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 3,05 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Standard Chartered (+ 4,34 Prozent auf 6,06 GBP), Endeavour Mining (+ 4,03 Prozent auf 23,51 CAD), Prudential (+ 2,46 Prozent auf 8,16 GBP), Antofagasta (+ 2,40 Prozent auf 15,97 GBP) und Entain (+ 2,40 Prozent auf 9,83 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Admiral Group (-2,89 Prozent auf 24,85 GBP), Compass Group (-2,59 Prozent auf 21,09 GBP), Unite Group (-2,48 Prozent auf 9,82 GBP), Rolls-Royce (-2,30 Prozent auf 3,02 GBP) und Bunzl (-2,06 Prozent auf 31,78 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 72 133 697 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 190,227 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Index bietet die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,94 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at