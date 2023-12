Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter

Am Freitag sank der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss um 0,95 Prozent auf 7 576,36 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,344 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 648,98 Punkte an der Kurstafel, nach 7 648,98 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 668,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 569,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,290 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 15.11.2023, bei 7 486,91 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2023, den Stand von 7 711,38 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 15.12.2022, den Wert von 7 426,17 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 0,295 Prozent zu Buche. Bei 8 047,06 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Spirax-Sarco Engineering (+ 2,64 Prozent auf 103,00 GBP), D S Smith (+ 2,41 Prozent auf 3,10 GBP), Entain (+ 2,02 Prozent auf 9,39 GBP), Anglo American (+ 1,59 Prozent auf 18,24 GBP) und Glencore (+ 1,56 Prozent auf 4,61 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil StJamess Place (-4,70 Prozent auf 6,78 GBP), Auto Trader Group (-4,57 Prozent auf 6,97 GBP), Hargreaves Lansdown (-3,69 Prozent auf 7,21 GBP), Smith Nephew (-3,47 Prozent auf 10,45 GBP) und Rolls-Royce (-3,30 Prozent auf 2,90 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 211 081 937 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 188,991 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index verzeichnet die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at