Börse London in Rot: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

Am Montag herrscht in London ein ruhiger Handel.

Am Montag geht es im FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,10 Prozent auf 7 521,86 Punkte abwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 2,348 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 529,35 Punkte an der Kurstafel, nach 7 529,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 529,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 476,85 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, bei 7 417,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2023, lag der FTSE 100 bei 7 452,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, den Stand von 7 556,23 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,427 Prozent ein. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 3,25 Prozent auf 2,86 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,97 Prozent auf 1,65 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,24 Prozent auf 6,02 GBP), Pearson (+ 2,04 Prozent auf 9,38 GBP) und D S Smith (+ 1,75 Prozent auf 3,02 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Anglo American (-2,86 Prozent auf 22,45 GBP), United Utilities (-2,79 Prozent auf 10,62 GBP), Glencore (-2,23 Prozent auf 4,48 GBP), Flutter Entertainment (-2,10 Prozent auf 123,30 GBP) und Rio Tinto (-2,02 Prozent auf 54,86 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 23 329 944 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 196,022 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at