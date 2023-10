Börse Moskau in Rot: RTS beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Der RTS bewegt sich am zweiten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der RTS gibt im MICEX-Handel um 09:00 Uhr um 0,19 Prozent auf 990,30 Punkte nach. Insgesamt kommt der RTS damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 7,714 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,075 Prozent auf 991,44 Punkte an der Kurstafel, nach 992,18 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte heute sein Tagestief bei 990,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 991,44 Punkten lag.

RTS-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, erreichte der RTS einen Stand von 1 055,43 Punkten. Der RTS stand noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, bei 992,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, verzeichnete der RTS einen Wert von 1 091,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,83 Prozent nach oben. Bei 1 091,91 Punkten erreichte der RTS bislang ein Jahreshoch. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im RTS sticht die Transneft Pref-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 0 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie sticht im RTS mit einer Marktkapitalisierung von 6,539 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der RTS-Aktien im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 55,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at