Börse Moskau in Rot: RTS schwächelt

Der RTS notiert im MICEX-Handel um 15:01 Uhr um 0,25 Prozent schwächer bei 1 149,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 6,283 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,341 Prozent höher bei 1 155,87 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 151,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 148,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 159,29 Punkten.

So bewegt sich der RTS seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der RTS bislang ein Plus von 1,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.10.2023, betrug der RTS-Kurs 1 091,16 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 23.08.2023, erreichte der RTS einen Stand von 1 051,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, erreichte der RTS einen Wert von 1 147,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 19,31 Prozent zu. Aktuell liegt der RTS bei einem Jahreshoch von 1 159,55 Punkten. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im RTS

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen derzeit Bashneft Pref (+ 1,32 Prozent auf 1 766,00 RUB), Mechel (+ 1,05 Prozent auf 317,40 RUB), Bashneft (+ 1,03) Prozent auf 2 359,50 RUB), Norilsk Nickel JSC (+ 0,77 Prozent auf 17 350,00 RUB) und TATNEFT PJSC (+ 0,64 Prozent auf 644,90 RUB). Zu den schwächsten RTS-Aktien zählen derweil Polymetal (-7,76 Prozent auf 516,00 RUB), SOLLERS (-3,27 Prozent auf 799,00 RUB), VSMPO-AVISMA (-2,59 Prozent auf 36 060,00 RUB), Cherkizovo (-2,52 Prozent auf 3 865,00 RUB) und Mvideo PJSC (-1,90 Prozent auf 185,50 RUB).

Die teuersten Unternehmen im RTS

Das größte Handelsvolumen im RTS kann derzeit die VTB Bank-Aktie aufweisen. 44 111 090 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie dominiert den RTS hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,273 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der RTS-Mitglieder

Die VTB Bank-Aktie weist mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Die VTB Bank-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 50 975,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at