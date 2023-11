Börse Moskau: RTS am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Um 12:00 Uhr notiert der RTS im MICEX-Handel 0,02 Prozent leichter bei 1 151,68 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 6,283 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,341 Prozent fester bei 1 155,87 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 151,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 159,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 150,69 Zählern.

RTS-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den RTS bereits um 2,06 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 23.10.2023, wies der RTS einen Wert von 1 091,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.08.2023, notierte der RTS bei 1 051,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.11.2022, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 147,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 19,58 Prozent. Bei 1 159,55 Punkten erreichte der RTS bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im RTS

Die Top-Aktien im RTS sind derzeit Bashneft (+ 2,50 Prozent auf 2 394,00 RUB), Bashneft Pref (+ 1,12 Prozent auf 1 762,50 RUB), Yandex (+ 0,49 Prozent auf 2 586,00 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 0,33 Prozent auf 76,70 RUB) und TATNEFT PJSC (+ 0,30 Prozent auf 642,70 RUB). Die schwächsten RTS-Aktien sind derweil Polymetal (-5,51 Prozent auf 528,60 RUB), SOLLERS (-5,21 Prozent auf 783,00 RUB), Cherkizovo (-2,62 Prozent auf 3 861,00 RUB), VSMPO-AVISMA (-2,49 Prozent auf 36 100,00 RUB) und Novolipetsk Steel (-1,41 Prozent auf 184,76 RUB).

Die meistgehandelten RTS-Aktien

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 32 621 240 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie macht im RTS mit 6,273 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Werte

In diesem Jahr präsentiert die VTB Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Mit 50 975,71 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at