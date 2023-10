Am Freitag erhöht sich der RTS um 09:00 Uhr via MICEX um 0,54 Prozent auf 1 062,29 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,654 Mrd. Euro. In den Handel ging der RTS 0,474 Prozent fester bei 1 061,55 Punkten, nach 1 056,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 062,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 061,55 Zählern.

So bewegt sich der RTS auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der RTS bislang ein Plus von 2,39 Prozent. Der RTS verzeichnete vor einem Monat, am 20.09.2023, den Stand von 1 002,54 Punkten. Der RTS wies vor drei Monaten, am 20.07.2023, einen Stand von 1 016,53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, erreichte der RTS einen Stand von 1 041,56 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 10,30 Prozent. Bei 1 091,91 Punkten erreichte der RTS bislang ein Jahreshoch. Bei 900,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten RTS-Konzerne

Im RTS sticht die Transneft Pref-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie dominiert den RTS hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,475 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die RTS-Titel auf

Unter den RTS-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

