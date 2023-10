Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen

Der NASDAQ Composite stieg am Dienstag.

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,48 Prozent fester bei 12 851,24 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 12 786,62 Zählern und damit 0,022 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 789,48 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 12 859,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 697,04 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13 219,32 Punkte. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14 346,02 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 10 988,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 23,72 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Enzon Pharmaceuticals (+ 24,90 Prozent auf 0,15 USD), Arundel (+ 24,57 Prozent auf 0,22 CHF), Sangamo Therapeutics (+ 19,63 Prozent auf 0,63 USD), Repligen (+ 17,86 Prozent auf 134,56 USD) und Perficient (+ 12,95 Prozent auf 58,19 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Metalink (-27,04 Prozent auf 0,59 USD), PetMed Express (-24,95 Prozent auf 6,89 USD), Lattice Semiconductor (-17,36 Prozent auf 55,61 USD), JetBlue Airways (-10,48 Prozent auf 3,76 USD) und Forward Air (-9,26 Prozent auf 64,41 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15 389 171 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,476 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,40 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 52,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at