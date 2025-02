Börse New York: Dow Jones zeigt sich fester

Am Dienstag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 18:00 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0,07 Prozent auf 44 501,20 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,905 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,165 Prozent auf 44 396,92 Punkte an der Kurstafel, nach 44 470,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 44 548,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44 319,51 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 41 938,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2024, stand der Dow Jones noch bei 44 293,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 38 671,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 4,97 Prozent zu. Bei 45 054,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 41 844,89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Coca-Cola (+ 3,49 Prozent auf 66,80 USD), Apple (+ 3,26 Prozent auf 235,08 USD), IBM (+ 2,74 Prozent auf 256,10 USD), Chevron (+ 1,41 Prozent auf 157,96 USD) und Johnson Johnson (+ 1,12 Prozent auf 155,96 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-1,38 Prozent auf 322,69 USD), Visa (-1,16 Prozent auf 347,14 USD), Walt Disney (-1,10 Prozent auf 108,08 USD), American Express (-0,93 Prozent auf 307,36 USD) und Walmart (-0,93 Prozent auf 101,96 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 13 858 270 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,317 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at